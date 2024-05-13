Представителя «Уральских авиалиний» наказали за незаконные поборы

В прокуратуре выяснили, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года с пассажиров незаконно взимался сервисный сбор за оформление ручной клади и багажа в размере 300 рублей. «Аэродом» представляет авиакомпанию «Уральские авиалинии».
«Транспортной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, локальный акт общества, предусматривающий сервисный сбор, отменен, права пассажиров воздушного транспорта восстановлены», — говорится в сообщении.
Ранее ФАС России запросила у «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и UTair пояснения о применяемом ценообразовании. В ведомстве сослались на многочисленные жалобы граждан. В пресс-службе ФАС России пояснили, что проведенный анализ динамики цен и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах «не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования». Антимонопольщики изучат ответы компаний и примут решение.