Представителя «Уральских авиалиний» наказали за незаконные поборы

Ранее ФАС России запросила у «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и UTair пояснения о применяемом ценообразовании. В ведомстве сослались на многочисленные жалобы граждан. В пресс-службе ФАС России пояснили, что проведенный анализ динамики цен и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах «не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования». Антимонопольщики изучат ответы компаний и примут решение.