Ещё один платный участок М-4 «Дон» запустят в Ростовской области

В Ростовской области в июне запустят платный участок дороги в районе поселка Глубокого. Об этом сообщает «ПИК» ссылаясь на «Автодор». Платным станет участок на 911-м км трассы М-4 «Дон». Его планируют открыть в ближайшее время.
По данным издания, оплачивать проезд придется всем участникам дорожного движения. Даже тем, кто живет в близлежащих населенных пунктах. Либо водители вынуждены будут искать альтернативные пути объезда.
Однако дорога останется бесплатной для служебных автомобилей и общественного транспорта.
Цена проезда по новому участку пока не уточняется.