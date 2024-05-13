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Ещё один платный участок М-4 «Дон» запустят в Ростовской области

Платную дорогу планируют открыть в июне.

В Ростовской области в июне запустят платный участок дороги в районе поселка Глубокого. Об этом сообщает «ПИК» ссылаясь на «Автодор». Платным станет участок на 911-м км трассы М-4 «Дон». Его планируют открыть в ближайшее время.

По данным издания, оплачивать проезд придется всем участникам дорожного движения. Даже тем, кто живет в близлежащих населенных пунктах. Либо водители вынуждены будут искать альтернативные пути объезда.

Однако дорога останется бесплатной для служебных автомобилей и общественного транспорта.

Цена проезда по новому участку пока не уточняется.