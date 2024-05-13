Ещё один платный участок М-4 «Дон» запустят в Ростовской области

В Ростовской области в июне запустят платный участок дороги в районе поселка Глубокого. Об этом сообщает «ПИК» ссылаясь на «Автодор». Платным станет участок на 911-м км трассы М-4 «Дон». Его планируют открыть в ближайшее время.