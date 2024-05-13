Более 900 млн тенге компенсаций выплатили пострадавшим от паводков на западе Казахстана

«С 4 апреля для оказания материальной помощи актюбинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, начали выплачивать единовременную социальную выплат».
Областное управление координации занятости и социальных программ и его районные отделы закончили рассматривать все поступившие заявления и полностью произвели перечисления заявителям, отметили в акимате.
«По области 2904 семей получили в общем свыше 939 миллионов тенге».
Если поступит очередное заявление на соцвыплату, ее также рассмотрят и в случае подтверждения данных произведут выплату обратившемуся, подчеркнули они.
По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, на сегодня в эвакуационных пунктах остается 5 291 человек, из них 2 239 детей.
При этом 54 755 человек вернулись в свои дома, более 11 тысяч жилых домов и 3 516 дворовых территорий освобождены от талой воды, уточнили в МЧС.
Откачано более 19,3 миллиона кубометров талой воды, спасатели и волонтеры уложили 7,8 миллиона мешков и 1,5 миллиона тонн инертного материала.