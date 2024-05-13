В центре Волгограда сравняли с землей Дом молодежи

Больше года в центре Волгограда продолжают сносить многострадальную высотку на берегу Волги, известную среди горожан как Дом молодежи. На сегодняшний день здание практически сравняли с землей. Демонтировать заброшку за ТРК «Европа Сити Молл» начали еще весной 2023-го. Сайт volgograd.kp.ru посмотрел, как сегодня выглядят руины культового места на улице Чуйкова.
Сейчас о Доме молодежи напоминает лишь гора строительного мусора высотой с 2−3 этажа. Манипулятор потихоньку продолжает разгребать руины легендарного места. Грузовики вывозят превращенные в труху обломки здания.
Начали сносить Дом молодежи с пристройки, в которой когда-то был легендарный ночной клуб «Корона». Затем принялись за стены самой высотки. Работы продолжаются с начала апреля 2023 года и уже близятся к концу. В будущем на месте заброшенного здания, которое уже многие годы было бельмом в центре Волгограда, может появиться элитный жилой комплекс с видом на Волгу.
Напомним, Дом молодежи в Волгограде построили в 70-х годах XX века. В 90-х там размещались офисы и известный ночной клуб. В XIX веке заброшенное здание пустовало и постепенно разрушалось. Полуруины прятали за баннерами, пытались продать. После многократных попыток здание все же обрело нового собственника. Власти Волгограда решили от него избавиться.