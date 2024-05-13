В центре Волгограда сравняли с землей Дом молодежи

Начали сносить Дом молодежи с пристройки, в которой когда-то был легендарный ночной клуб «Корона». Затем принялись за стены самой высотки. Работы продолжаются с начала апреля 2023 года и уже близятся к концу. В будущем на месте заброшенного здания, которое уже многие годы было бельмом в центре Волгограда, может появиться элитный жилой комплекс с видом на Волгу.