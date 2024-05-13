В омском водоканале рассказали о планах летней ремонтной кампании

Специалисты обновят около семи километров трубопроводов во всех районах города. Промоют и очистят 309 километров канализационных сетей. Также, к работе в зимний период будут подготовлены водозаборные и очистные сооружения.
В планах специалистов коммунального предприятия отремонтировать более тысячи единиц оборудования на сооружениях водоподготовки, очистки сточных вод и насосных станциях, подготовить к работе в условиях низких температур насосную технику, запорную арматуру.
«В прошлом году мы обновили участок водовода № 7 в Старом Кировске протяженностью 1000 метров. В текущем году продолжим реконструкцию трубопровода и санируем еще 1000 метров. На канализационных сетях проектно-изыскательские работы запланированы на канализационном коллекторе по улице 20 лет РККА от улицы 3 Разъезд до улицы 25 Линии. На сооружениях канализации капитально отремонтируем здание решеток главной насосной станции № 3, здание склада жидкого хлора и здание цеха механического обезвоживания сырого осадка. В главном офисе уже ведется ремонт помещений коммерческой дирекции. Кроме этого в летний период водолазы предприятия обследуют дюкеры, проложенные под руслом Иртыша и Оми, также выполним чистку и откачку береговых камер дюкерных переходов», — рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.
Сотрудники омского водоканала подготовят к работе в зимний период 898 водоразборных колонок — применят современные теплоизолирующие материалы для утепления колодцев и проверят работоспособность более трех тысяч пожарных гидрантов.
Отметим, что плановые ремонтные работы специалисты омского водоканала проводят круглый год. В ряде случаев выполнить работы без временного отключения потребителей невозможно. Горожан просят с пониманием отнестись к неудобствам.