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В омском водоканале рассказали о планах летней ремонтной кампании

477 млн рублей запланировано в этом году на ремонтную кампанию и подготовку сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду.

Источник: Росводоканал Омска

Специалисты обновят около семи километров трубопроводов во всех районах города. Промоют и очистят 309 километров канализационных сетей. Также, к работе в зимний период будут подготовлены водозаборные и очистные сооружения.

В планах специалистов коммунального предприятия отремонтировать более тысячи единиц оборудования на сооружениях водоподготовки, очистки сточных вод и насосных станциях, подготовить к работе в условиях низких температур насосную технику, запорную арматуру.

«В прошлом году мы обновили участок водовода № 7 в Старом Кировске протяженностью 1000 метров. В текущем году продолжим реконструкцию трубопровода и санируем еще 1000 метров. На канализационных сетях проектно-изыскательские работы запланированы на канализационном коллекторе по улице 20 лет РККА от улицы 3 Разъезд до улицы 25 Линии. На сооружениях канализации капитально отремонтируем здание решеток главной насосной станции № 3, здание склада жидкого хлора и здание цеха механического обезвоживания сырого осадка. В главном офисе уже ведется ремонт помещений коммерческой дирекции. Кроме этого в летний период водолазы предприятия обследуют дюкеры, проложенные под руслом Иртыша и Оми, также выполним чистку и откачку береговых камер дюкерных переходов», — рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

Специалисты приступят к реконструкции канализационных коллекторов на улицах Комбинатской и Багратиона — это предусмотрено в инвестиционной программе предприятия. Запланирована модернизация канализационных насосных станций на улице Суворова с заменой насосного оборудования и на улице Пригородной.

Сотрудники омского водоканала подготовят к работе в зимний период 898 водоразборных колонок — применят современные теплоизолирующие материалы для утепления колодцев и проверят работоспособность более трех тысяч пожарных гидрантов.

Отметим, что плановые ремонтные работы специалисты омского водоканала проводят круглый год. В ряде случаев выполнить работы без временного отключения потребителей невозможно. Горожан просят с пониманием отнестись к неудобствам.

ЖКХ