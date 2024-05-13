В омском водоканале рассказали о планах летней ремонтной кампании

«В прошлом году мы обновили участок водовода № 7 в Старом Кировске протяженностью 1000 метров. В текущем году продолжим реконструкцию трубопровода и санируем еще 1000 метров. На канализационных сетях проектно-изыскательские работы запланированы на канализационном коллекторе по улице 20 лет РККА от улицы 3 Разъезд до улицы 25 Линии. На сооружениях канализации капитально отремонтируем здание решеток главной насосной станции № 3, здание склада жидкого хлора и здание цеха механического обезвоживания сырого осадка. В главном офисе уже ведется ремонт помещений коммерческой дирекции. Кроме этого в летний период водолазы предприятия обследуют дюкеры, проложенные под руслом Иртыша и Оми, также выполним чистку и откачку береговых камер дюкерных переходов», — рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.