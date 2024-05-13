Могут ли новые ипотечные программы привести к росту цен на жильё в Казахстане

«Все жилье по данной программе, жилые дома будут согласовываться со специалистами “Отбасы банка”, то есть строительные компании будут направлять нам стоимость жилья, которую они хотели бы продать по программе “Отау” и “Наурыз”. Наши специалисты проверят, соответствуют ли их цены рыночным, не завышены ли они. И если они будут высокими, скажут: “Извините, ваши цены выше той, что заложена в нашей программе. Мы не можем их принять”. И если стройкомпании согласятся (снизить — Прим.ред.), то они будут включены в портал — на сегодня там 8 тыс. квартир, и когда включат, то строительная компания получит обязательство до конца года не повышать цены. Это один из механизмов, не допускать необоснованного роста цен на рынке жилья».