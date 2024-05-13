Эксперты недвижимости назвали топ-3 самых дорогих улиц Сочи

Эксперты сочинского агентства недвижимости проанализировали рынок квартир и составили рейтинг самых дорогих улиц курорта. При этом учитывалось жилье стоимостью свыше 100 миллионов рублей.
Так, самый большой выбор элитных квартир представлен на Курортном проспекте. Там продается 64 дорогостоящих объекта. На втором месте — улица Орджоникидзе, где представлены 29 квартир доже 100 миллионов. Замыкают топ-3 Морской переулок и проспект Пушкина, на обеих улицах на продажу выставлены по 24 лота в элитном сегменте.
«При этом Морской переулок Сочи стал локацией, где было зафиксировано самое значительное сокращение числа лотов в этой ценовой категории. Так, за год число дорогих объектов в продаже по этому адресу снизилось на 12 объектов», — отмечают эксперты.
Всего же в Сочи продается около 300 квартир, стоимость каждой из которых превышает 100 миллионов рублей.
Ранее мы писали, что рынок квартир дороже 100 миллионов рублей сократился на 23% за год.