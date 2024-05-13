В Севастополе за 148 миллионов отремонтируют тоннель над Ласпи

И вот в начале мая, наконец, был определен подрядчик. Работы возьмет на себя симферопольская компания «КУБ», а заказчиком выступает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Завершить ремонт необходимо до 19 декабря 2024 года. А стоимость контракта составляет 147,8 млн рублей.