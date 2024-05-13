В Севастополе за 148 миллионов отремонтируют тоннель над Ласпи

Тоннель над Ласпи на трассе Севастополь — Ялта отремонтируют в 2024 году. Согласно информации, содержащейся на портале госзакупок, работы в районе Ласпинского перевала будут касаться противообвальной галереи.
Ранее о необходимости проведения ремонта сообщал замглавы дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев. Чиновник отмечал, что тоннель над Ласпи несет очень важную функцию — защищает трассу от камнепада. Уточнялось, что в порядок приведут кровлю, опоры, ригели, пролетное строение, подпорные стенки. Кроме того, обновить необходимо и дорожное покрытие, барьерное ограждение, тротуары.
И вот в начале мая, наконец, был определен подрядчик. Работы возьмет на себя симферопольская компания «КУБ», а заказчиком выступает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Завершить ремонт необходимо до 19 декабря 2024 года. А стоимость контракта составляет 147,8 млн рублей.
Напомним, открытие противообвальной галереи над Ласпи состоялось в 1972 году. А оборудована она была одновременно со строительством дороги из Севастополя в Ялту.