В столице начался капитальный ремонт фасадов жилых домов

«В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим в этом году около 900 фасадов жилых домов, больше всего — в Юго-Западном (193), Троицком и Новомосковском (117) и Центральном (70) административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания», — отметил Петр Бирюков.
При ремонте окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.
Все краски, применяемые во время капремонта фасадов, обладают высокими паропроницаемыми свойствами. Они устойчивы к воздействию влаги и долго сохраняют насыщенный цвет.
Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Обновленный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.
Кирпичные фасады при капитальном ремонте подвергаются обязательной гидрофобизации — это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Столичная программа капитального ремонта — один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло свыше 29,4 тысячи домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров.
За время реализации программы с 2015 года отремонтировали почти 14 тысяч многоквартирных домов — это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.