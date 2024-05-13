В столице начался капитальный ремонт фасадов жилых домов

«В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим в этом году около 900 фасадов жилых домов, больше всего — в Юго-Западном (193), Троицком и Новомосковском (117) и Центральном (70) административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания», — отметил Петр Бирюков.