Мясо и мясопродукты подорожали на 6% за год

К 1 апреля текущего года в Казахстане выросло поголовье основных видов скота, за исключением коз (минус 0,6% за год, до 762,3 тыс. голов) и свиней (минус 5,7, до 310,3 тыс. голов). Поголовье овец увеличилось на 11%, до 12,1 млн голов, верблюдов — на 7,6%, до 156,1 тыс. голов, лошадей — на 6,8%, до 2,6 млн голов, птицы — на 4,8%, до 38,3 млн голов, крупного рогатого скота — на 4,6%, до 4,7 млн голов (в том числе коров — на 11,6%, до 2,4 млн голов).