Мясо и мясопродукты подорожали на 6% за год

По итогам января-марта 2024 года в Казахстане произвели 20,3 тыс. тонн свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных — на 13,9% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший объем производства пришелся на Актюбинскую область: 3,5 тыс. тонн, годовой рост — на 24,8%. В пятерке лидирующих регионов также оказались Костанайская (3,1 тыс. тонн), Северо-Казахстанская (2,8 тыс. тонн), Павлодарская (2,6 тыс. тонн) и Акмолинская (1,8 тыс. тонн) области.
К 1 апреля текущего года в Казахстане выросло поголовье основных видов скота, за исключением коз (минус 0,6% за год, до 762,3 тыс. голов) и свиней (минус 5,7, до 310,3 тыс. голов). Поголовье овец увеличилось на 11%, до 12,1 млн голов, верблюдов — на 7,6%, до 156,1 тыс. голов, лошадей — на 6,8%, до 2,6 млн голов, птицы — на 4,8%, до 38,3 млн голов, крупного рогатого скота — на 4,6%, до 4,7 млн голов (в том числе коров — на 11,6%, до 2,4 млн голов).
В хозяйствах РК было забито или реализовано на убой скота и птицы в живом весе 235,1 тонн (плюс 7,3% за год) в убойном весе — 154,9 тыс. тонн (плюс 8,1%).
Для справки: в целом производство животноводческой продукции за январь-март текущего года в плюсе. Так, к примеру, вырос выпуск куриных яиц: на 1,4% за год, до 935,4 млн штук. Надои коровьего молока в хозяйствах составили 347,2 тыс. тонн — на 9,6% больше, чем годом ранее. Производство крупных шкур увеличилось на 3,8% за год, до 227,4 тыс. штук, мелких — на 4,3%, до 348,4 тыс. штук.
По итогам марта текущего года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 6% в годовой динамике. В том числе мясо и птица подорожали на 5,4%, колбасы — на 6,3%, изделия из мяса — на 7,8%. В частности, говядина выросла в цене на 6,5%, свинина — на 6,4%, баранина — на 5,4%, конина — на 3,7%, птица — на 3,3%. Вареная и полукопченая колбаса подорожала на 6,2%.
В региональном разрезе цены на мясо и мясопродукты сильнее всего выросли в Акмолинской области: на 11,8% за год. В пятерку регионов, где наблюдалось наибольшее удорожание, также вошли Восточно-Казахстанская, Атырауская, Улытауская и Абайская области. Наименьший рост цен в секторе был отмечен в Шымкенте, а также в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
В марте говядина в среднем по стране продавалась по 2,7 тыс. тенге за кг, баранина — по 2,8 тыс. тенге, свинина — по 2,3 тыс. тенге, конина — по 3 тыс. тенге, куры — по 1,5 тыс. тенге, вареная колбаса — по 2,9 тыс. тенге, полукопченая колбаса — по 3,5 тыс. тенге.