Казань на грани мусорного коллапса: мощности полигона «Восточный» хватит только на 3 года

«Проектная мощность всего полигона “Восточный” составляет 3 миллиона тонн отходов. Остаточная мощность с учетом новой второй карты — 1,6 миллиона тонн, что при существующих объемах захоронений до 600 тысяч тонн ежегодно означает срок службы полигона максимум 3 года. Других полигонов для захоронения отходов в Казани и ее окрестностях нет. Перспектива в ближайшие годы оказаться на грани мусорного коллапса подтолкнула нас к формированию новых способов утилизации отходов».