Казань на грани мусорного коллапса: мощности полигона «Восточный» хватит только на 3 года

На Мамадышском тракте вскоре введут в эксплуатацию вторую очередь полигона «Восточный». Там уже действует система выведения и очистки свалочных газов, построены очистные сооружения для обезвреживания фильтрата с очисткой воды до уровня рыбохозяйственного использования. В настоящее время завершают монтаж оборудования, пусконаладку, после чего полигон войдет в число действующих объектов.
«Проектная мощность всего полигона “Восточный” составляет 3 миллиона тонн отходов. Остаточная мощность с учетом новой второй карты — 1,6 миллиона тонн, что при существующих объемах захоронений до 600 тысяч тонн ежегодно означает срок службы полигона максимум 3 года. Других полигонов для захоронения отходов в Казани и ее окрестностях нет. Перспектива в ближайшие годы оказаться на грани мусорного коллапса подтолкнула нас к формированию новых способов утилизации отходов».
Так, в Казани планируют создать два компостных полигона — один на базе Горводзеленхоза для утилизации зеленых растительных отходов питомников и порубочных остатков, второй — в рамках экопромпарка УК ПЖКХ для утилизации отходов пищевой промышленности, ретейла, сферы гостеприимства и общепита.
Кроме того, в городе продолжают менять контейнеры для дуального сбора отходов на желтые сетки для вторичного сырья. Всего на данный момент установили 1530 таких сеток, в планах до конца года — еще 1200 штук.
«Сетки предназначены для сбора основных фракций отходов. Это стекло, пластики, металлические изделия всех видов, макулатура и многослойные упаковки, тетрапак. Из таких сеток извлекается до 70% пригодного для переработки вторсырья. 30% из того, что попадает в сетку, — смешанный мусор», — подчеркнул докладчик.
Также в Казани продолжает работу «Точка сбора» на улице Васильченко в Московском районе, где принимают 39 видов вторичных отходов. Это в том числе зубные щетки, бритвенные станки, кассеты, блистеры от лекарств, электронные приборы, бытовая техника, автопокрышки и мебель. Сейчас власти рассматривают возможность тиражирования проекта в каждом районе города.
В рамках действующих в городе программ продолжается строительство контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов и в жилых массивах. В этом году планируют обустроить 123 площадки на территории МКД и 40 — в поселках.