На Украине выросло потребление электроэнергии

«По состоянию на 9.10 (совпадает с мск) потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день — пятницу 10 мая. В энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго».
В компании прогнозируют применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17.00 до 24.00.
«Импорт в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии общим объемом 19 484 МВт в час», — добавили в «Укрэнерго».
Ранее «Укрэнерго» сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. «Укрэнерго» сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.