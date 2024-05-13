Шесть строительных компаний лишили лицензии в Казахстане

«Лицензии на строительно-монтажные работы были отозваны у шести строительных компаний, а еще пять компаний добровольно отказались от своих лицензий. Также была отозвана аккредитация у учреждения технического надзора, приостановлено действие аттестата двух экспертов технического надзора на шесть месяцев. Вынесено судебное решение о сносе четырех коммерческих объектов».