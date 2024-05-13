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В Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей

Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Перечень магистральных путей, входящих в магистральную железнодорожную сеть, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, в перечень добавлены новые построенные ж/д пути по направлению:

  • Тобол — Хромтау (Костанайская, Актюбинская области);
  • Кокшетау-1 — Кызыл-Ту (Северо-Казахстанская, Акмолинская области);
  • Есиль- Шубарколь (Акмолинская, Костанайская, Улытауская области);
  • Екибастуз-2 — Екибастуз Северный-2 (Павлодарская область);
  • Жарык — Саксаульская (Улутауская, Актюбинская области);
  • Шымкент — Жамбыл (Жамбылская, Туркестанская области);
  • Шымкент — Ленгер (Туркестанская область);
  • Кзыл-Сай — Казыкурт (Туркестанская область);
  • Арысь-1 — Шымкент (Туркестанская область);
  • Келес (Узбекистан, межгосударственная граница) — Арысь-1 (Туркестанская область);
  • Новый Чиназ — Ирджарская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
  • Пахтаарал — Сырдарьинская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
  • Кандыагаш — Арысь-1 (Актюбинская, Кызылординская, Туркестанская область);
  • Хромтау — Никельтау (Актюбинская область);
  • Нур-Султан — Нур-Султан Нурлы жол (Акмолинская область);
  • ряд других путей.

В связи с чем проводится актуализация данного перечня.

Кроме того, переименовываются старые названия областей: Южно-Казахстанская на Туркестанскую и т. д.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.

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