В Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей

В частности, в перечень добавлены новые построенные ж/д пути по направлению:
- Тобол — Хромтау (Костанайская, Актюбинская области);
- Кокшетау-1 — Кызыл-Ту (Северо-Казахстанская, Акмолинская области);
- Есиль- Шубарколь (Акмолинская, Костанайская, Улытауская области);
- Екибастуз-2 — Екибастуз Северный-2 (Павлодарская область);
- Жарык — Саксаульская (Улутауская, Актюбинская области);
- Шымкент — Жамбыл (Жамбылская, Туркестанская области);
- Шымкент — Ленгер (Туркестанская область);
- Кзыл-Сай — Казыкурт (Туркестанская область);
- Арысь-1 — Шымкент (Туркестанская область);
- Келес (Узбекистан, межгосударственная граница) — Арысь-1 (Туркестанская область);
- Новый Чиназ — Ирджарская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
- Пахтаарал — Сырдарьинская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
- Кандыагаш — Арысь-1 (Актюбинская, Кызылординская, Туркестанская область);
- Хромтау — Никельтау (Актюбинская область);
- Нур-Султан — Нур-Султан Нурлы жол (Акмолинская область);
- ряд других путей.
В связи с чем проводится актуализация данного перечня.
Кроме того, переименовываются старые названия областей: Южно-Казахстанская на Туркестанскую
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.