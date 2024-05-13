В ГК «ВИС» озвучили причины переноса сроков сдачи четвёртого моста в Новосибирске

Что касается вышеуказанных изменений, то их объективная необходимость, по данным ГК «ВИС», продиктована уходом с российского рынка части производителей материалов и оборудования, а также выявленными в ходе строительства отклонениями указанных в документах параметров от реальной картины, с которой столкнулись рабочие.