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В ГК «ВИС» озвучили причины переноса сроков сдачи четвёртого моста в Новосибирске

Допсоглашение между концедентом и концессионером проверяет Федеральная антимонопольная служба.

Застройщик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа компаний «ВИС» озвучила причины переноса сроков окончания строительства объекта на год. Комментарий опубликовала пресс-служба концедента.

Как сообщается, продление сроков возведения объекта до 6 декабря 2025 года обусловлено переносом части капитального гранта на следующий год, а также необходимостью прохождения государственной экспертизы по внесённым в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ региональным Минтрансом.

Что касается вышеуказанных изменений, то их объективная необходимость, по данным ГК «ВИС», продиктована уходом с российского рынка части производителей материалов и оборудования, а также выявленными в ходе строительства отклонениями указанных в документах параметров от реальной картины, с которой столкнулись рабочие.

«Особенно это касается ситуации с выносом и переустройством инженерных коммуникаций, а также геологии в зоне строительства тоннеля в створе улицы Станиславского», — уточнили в пресс-службе застройщика..

Напомним, 8 мая 2024 года губернатор Андрей Травников подписал постановление, согласно которому между концедентом и концессионером будет заключено дополнительное соглашение, предусматривающее продление сроков строительства четвёртого моста..

По данным ГК «ВИС», сейчас этот документ находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе России.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти Новосибирской области намерены расторгнуть концессии на строительство школ.

строительство