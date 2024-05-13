Глава НБМ считает необходимой модернизацию рынка капитала Республики Молдова

«Как учреждение, ответственное за пруденциальный надзор и стабильность финансового рынка, мы хотим способствовать свободному движению капитала и финансовых услуг».
Мероприятие прошло в конце минувшей недели и собрало экспертов нескольких стран из банковской области, области инвестиций, управления активами, страхования и пенсионных фондов для обсуждения актуальных для региона экономических и социальных тенденций.
В своей презентации Драгу упомянула макроэкономическую стабильность в Молдове, которая, по ее словам, способствует повышению привлекательности страны для инвесторов.
«Недавнее решение НБМ снизить процентную ставку денежно-кредитной политики до 3,6% в значительной степени способствует повышению инвестиционного аппетита в Республике Молдова, косвенно создает благоприятную основу для экономического развития, основанного на устойчивых принципах», — сказала Анка Драгу.
Глава Нацбанка говорила и о создании законодательной базы, гармонизированной со странами ЕС. В рамках этой инициативы НБМ запросил оценку законодательства Республики Молдова с точки зрения эквивалентности молдавского и европейского банковского законодательства.
В качестве специального гостя на мероприятии присутствовал глава правительства Молдовы Дорин Речан.