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Глава НБМ считает необходимой модернизацию рынка капитала Республики Молдова

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Глава Нацбанка Молдовы (НБМ) Анка Драгу, выступая на десятой конференции, организованной Обществом CFA Румынии, на тему «Рынки капитала Центральной и Восточной Европы», подтвердила необходимость модернизации рынка капитала Республики Молдова.

Источник: Sputnik.md

«Как учреждение, ответственное за пруденциальный надзор и стабильность финансового рынка, мы хотим способствовать свободному движению капитала и финансовых услуг».

цитирует председателя НБМ пресс-служба.

Мероприятие прошло в конце минувшей недели и собрало экспертов нескольких стран из банковской области, области инвестиций, управления активами, страхования и пенсионных фондов для обсуждения актуальных для региона экономических и социальных тенденций.

В своей презентации Драгу упомянула макроэкономическую стабильность в Молдове, которая, по ее словам, способствует повышению привлекательности страны для инвесторов.

«Недавнее решение НБМ снизить процентную ставку денежно-кредитной политики до 3,6% в значительной степени способствует повышению инвестиционного аппетита в Республике Молдова, косвенно создает благоприятную основу для экономического развития, основанного на устойчивых принципах», — сказала Анка Драгу.

Глава Нацбанка говорила и о создании законодательной базы, гармонизированной со странами ЕС. В рамках этой инициативы НБМ запросил оценку законодательства Республики Молдова с точки зрения эквивалентности молдавского и европейского банковского законодательства.

В качестве специального гостя на мероприятии присутствовал глава правительства Молдовы Дорин Речан.

экономика