Екатеринбуржцы будут ездить по городу на «Генерале»

На прошлой неделе первый трехсекционный трамвай «Кастор», созданный в Челябинской области, совершил тестовую поездку по улицам Екатеринбурга. Трамвай может вмещать более 260 пассажиров и развивать скорость до 90 км/ч. Предполагается, что новая модель пойдет по маршруту № 18 «Волгоградская» — «Шарташ». Не исключено также, что партия «Касторов» может приехать в Екатеринбург уже в начале 2025 года: если мэрия все же сделает заказ, завод обещает поставить трамваи в течение семи месяцев.