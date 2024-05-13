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В Екатеринбурге планируют построить вторую очередь ТЦ «Мега»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая, УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга выдала новое разрешение на строительство второй очереди торгового центра «Мега». Информация об этом находится на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, планируется возвести три секции торгового центра. Их общая площадь составит 420 тысяч квадратных метров. Проект включает в себя и автостоянку на 367,6 тысяч квадратных метров. Срок действия разрешения на строительство — до 31 декабря нынешнего года. О самом строительстве второй очереди было объявлено еще в 2020 году, пишет ЕАН. На тот момент общий объем инвестиций оценивался в 5 млрд рублей. Однако в 2022 году проект был заморожен.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга выставили 7 нежилых объектов, в том числе в центре, на аукцион. Его проводит департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города. Сам он состоится 20 мая в электронной форме и будет являться открытым по форме подачи предложений о стоимости.

строительство