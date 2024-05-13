В Екатеринбурге планируют построить вторую очередь ТЦ «Мега»

Согласно документу, планируется возвести три секции торгового центра. Их общая площадь составит 420 тысяч квадратных метров. Проект включает в себя и автостоянку на 367,6 тысяч квадратных метров. Срок действия разрешения на строительство — до 31 декабря нынешнего года. О самом строительстве второй очереди было объявлено еще в 2020 году, пишет ЕАН. На тот момент общий объем инвестиций оценивался в 5 млрд рублей. Однако в 2022 году проект был заморожен.