В Татарстане увеличили зарплату тренерам-преподавателям

По решению Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, с 1 января 2024 года вводятся различные надбавки для тренеров-преподавателей. Одной из ключевых является надбавка в размере 7% от оклада за специфику образовательной программы. Это нововведение призвано поддержать профессионалов, вовлечённых в обучение и подготовку молодых спортсменов.