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В Татарстане увеличили зарплату тренерам-преподавателям

В Татарстане установлены дополнительные надбавки к заработной плате для стимулирования качества образовательного процесса.

Источник: Татарстан 24

По решению Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, с 1 января 2024 года вводятся различные надбавки для тренеров-преподавателей. Одной из ключевых является надбавка в размере 7% от оклада за специфику образовательной программы. Это нововведение призвано поддержать профессионалов, вовлечённых в обучение и подготовку молодых спортсменов.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за наличие государственных наград и спортивных званий. Важной частью мотивации является надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса и за выдающиеся спортивные достижения учеников, включая успехи на Олимпийских играх и мировых чемпионатах.

Это постановление стало важным шагом в стимулировании спортивного сообщества региона и поддержке тех, кто вносит значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Татарстане.

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