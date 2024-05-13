Путевки из Перми в Турцию подорожали за год на 30%

По итогам первого квартала 2024 года средняя стоимость поездки из Перми в Турцию составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на данные Росстата. Год назад стоимость путешествия на турецкие курорты оценивалась в 54 090 рублей.
Отмечается, что в 2023 году спрос на пакетные туры с вылетом из пермского аэропорта был ниже уровня 2022 года. Динамика спроса на путешествия в Турцию начала меняться в феврале этого года, когда пермяки купили на 15% больше туров.