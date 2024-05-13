В Свердловской области усилился кадровый голод в сфере медицины

Самая «дорогая» вакансия на рынке труда представлена для стоматологов-ортопедов, они могут получать от 350 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Детский врач-стоматолог может получать от 280 тысяч, потолок зарплаты в вакансии не указан. Гинеколог в онлайн-школе — от 150 до 400 тысяч рублей.