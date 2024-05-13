В Свердловской области усилился кадровый голод в сфере медицины

В Свердловской области в апреле усилился кадровый голод в медицинской сфере. Число вакансий для медработников увеличилось на 16% и превысило 2,7 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.
— Если в целом посмотреть на период с января по апрель и сравнить с прошлым годом, то рост количества вакансий составил 4%. Ярче всего за первые четыре месяца проявилась нехватка в ассистентах врача, в лаборантах и в научных специалистах, — рассказали в пресс-службе компании.
При этом у научных специалистов сильнее всего увеличилась зарплата. Она возросла на 26% и в среднем составляет 58 тысяч рублей. Самая высокая оплата труда у главных врачей и медицинских представителей — 80 тысяч рублей. Для обычных врачей самая высокая предлагаемая зарплата — 79,1 тысячи, для заведующих аптекой — 61,5 тысячи рублей.
Самая «дорогая» вакансия на рынке труда представлена для стоматологов-ортопедов, они могут получать от 350 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Детский врач-стоматолог может получать от 280 тысяч, потолок зарплаты в вакансии не указан. Гинеколог в онлайн-школе — от 150 до 400 тысяч рублей.