«Шахта Ростовская» объявила о собственном банкротстве

ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Предприятие на 100% принадлежит ООО «Э. Коннект», бенефициаром которого является Юлия Фадеева. Госпожа Фадеева также является соучредителем ООО «Шахта Замчаловская» с долей 51% (еще 49% записано на фирму E. Connect из Чехии).
По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года ООО «Шахта Ростовская» получило 90,5 млн руб. чистого убытка, выручка составила779 млн руб.
Шахта Ростовская" находится в Гуково, комплекс угледобывающих выработок эксплуатировался с 1930 года.