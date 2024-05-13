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«Шахта Ростовская» объявила о собственном банкротстве

ООО «Шахта Ростовская» намерено обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом. Соответствующее объявление ООО опубликовано в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Предприятие на 100% принадлежит ООО «Э. Коннект», бенефициаром которого является Юлия Фадеева. Госпожа Фадеева также является соучредителем ООО «Шахта Замчаловская» с долей 51% (еще 49% записано на фирму E. Connect из Чехии).

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года ООО «Шахта Ростовская» получило 90,5 млн руб. чистого убытка, выручка составила779 млн руб.

Шахта Ростовская" находится в Гуково, комплекс угледобывающих выработок эксплуатировался с 1930 года.