«Шахта Ростовская» объявила о собственном банкротстве

ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в 2017 году. Предприятие на 100% принадлежит ООО «Э. Коннект», бенефициаром которого является Юлия Фадеева. Госпожа Фадеева также является соучредителем ООО «Шахта Замчаловская» с долей 51% (еще 49% записано на фирму E. Connect из Чехии).