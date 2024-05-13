СПб Биржа приостанавливала торги из-за технического сбоя

СПб Биржа днем 13 мая временно приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Причины возникновения неполадок неизвестны, но над их устранением несколько часов работали специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.
— Сообщаем о приостановке в 12:05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.
Спустя три часа в пресс-службе сообщили о возобновлении торгов с 15:50. Уточняется, что участники могут отозвать ранее поданные заявки. Однако, что послужило причиной технического сбоя так и не рассказали.
Добавим, что СПб Биржа является ведущим организатором торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.