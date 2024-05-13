Эксперты рассказали, какие продукты подешевели и подорожали в супермаркетах Ташкента

Результаты мониторинга показали, что по 10 позициям минимальные цены снизились в сравнении с предыдущим месяцем.
Огурцы подешевели на 49,0%, лук желтый — 24,5%, картофель — 16,9%, яблоки — 16,7%, капуста — 14,6%, яйцо куриное — 11,7%, красная морковь — 8,3%, томаты — 6,3%, мясо курицы (филе) — 4,9%, сахар — 3,6%.
По шести позициям минимальные цены остались без изменений. Среди них — рис, гречка, макароны, молоко, маргарин, подсолнечное масло.
По пяти позициям цены возросли, лидером роста цен стали бананы. Эксперты отмечают, что это краткосрочное повышение, которое связано с временными рыночными факторами, изменениями в предложении и спросе.