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Дом на юге Волгограда с треснувшими стенами признали аварийным

В областной столице скоро снесут многоквартирный дом № 22 по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе. Здание признали аварийным.

Источник: инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области

Сотрудники Госжилнадзора в ходе обследования убедились в том, что жилой дом находится в аварийном состоянии, после чего направили соответствующее заключение в администрацию района.

Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, представители ведомства рассмотрели обращение жильцов и проверили здание по адресу пр. Героев Сталинграда, 22. В настоящее время межведомственная комиссия администрации Красноармейского района Волгограда приняла решение о признании пятиэтажки аварийной. В ближайшее время дом подлежит сносу.

Напомним, что в Волгоградской области ведутся системные работы по расселению аварийного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выполнение этой задачи губернатор Андрей Бочаров назвал одной из приоритетных.

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