Дом на юге Волгограда с треснувшими стенами признали аварийным

Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, представители ведомства рассмотрели обращение жильцов и проверили здание по адресу пр. Героев Сталинграда, 22. В настоящее время межведомственная комиссия администрации Красноармейского района Волгограда приняла решение о признании пятиэтажки аварийной. В ближайшее время дом подлежит сносу.