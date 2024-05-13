Дом на юге Волгограда с треснувшими стенами признали аварийным

Сотрудники Госжилнадзора в ходе обследования убедились в том, что жилой дом находится в аварийном состоянии, после чего направили соответствующее заключение в администрацию района.
Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, представители ведомства рассмотрели обращение жильцов и проверили здание по адресу пр. Героев Сталинграда, 22. В настоящее время межведомственная комиссия администрации Красноармейского района Волгограда приняла решение о признании пятиэтажки аварийной. В ближайшее время дом подлежит сносу.
Напомним, что в Волгоградской области ведутся системные работы по расселению аварийного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выполнение этой задачи губернатор Андрей Бочаров назвал одной из приоритетных.