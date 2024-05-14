«30 млн рублей за квартиру»: Эксперты назвали районы Петербурга с самой высокой стоимостью жилья

Эксперты проанализировали рынок недвижимости в Петербурге и составили рейтинг районов с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Купить там жилье может позволить себе далеко не каждый. Так, дороже всего недвижимость обходится в Петроградском районе. В среднем квартира там стоит 30 млн рублей, а один квадратный метр — в 370,2 тысячи рублей. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».