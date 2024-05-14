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«30 млн рублей за квартиру»: Эксперты назвали районы Петербурга с самой высокой стоимостью жилья

Самая дорогая недвижимость в Петербурге продается в Петроградском районе.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты проанализировали рынок недвижимости в Петербурге и составили рейтинг районов с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Купить там жилье может позволить себе далеко не каждый. Так, дороже всего недвижимость обходится в Петроградском районе. В среднем квартира там стоит 30 млн рублей, а один квадратный метр — в 370,2 тысячи рублей. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

— Вторую строчку в рейтинге самых дорогих районов Северной столицы занял Центральный район, где средняя цена лота составляет 19 млн рублей. При этом средняя цена за «квадрат» сейчас находится на уровне 279,5 тысячи рублей, — добавили аналитики.

А замыкает тройку лидеров Адмиралтейский район. В среднем квартиры там продаются за 15 млн рублей, а один квадратный метр оценивается в 252 тысячи рублей.

Кстати, всего в апреле на вторичном рынке Северной столицы выставили на продажу 32,5 тысячи квартир. Больше всего лотов представлено в Приморском районе — 4,6 тысячи квартир, а самый скромный выбор — в Кронштадтском районе, где продается всего 135 объектов.

недвижимость