Прокуратура проверила приостановку авиасообщения в посёлок Светлогорск

В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет организацию авиасообщения с посёлком Светлогорск. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В апреле 2024 года было приостановлено авиасообщение с посёлком Светлогорск, допущены задержки выполнения рейсов воздушными судами по причине несоответствия требованиям безопасности полетов взлетно-посадочной полосы регионального аэродрома.
Оператору аэродрома внесено представление об устранении нарушения, обеспечен контроль за принятием необходимых мер.
На данный момент взлётно-посадочная полоса приведена в порядок, аэродромная техника работает. Транспортное сообщение восстановлено.
Деятельность оператора аэродрома взята на контроль транспортной прокуратурой.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске катер врезался в баржу. Двух человек удалось спасти, один пропал. Транспортная прокуратура проводит проверку.