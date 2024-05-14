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Прокуратура проверила приостановку авиасообщения в посёлок Светлогорск

На данный момент авиасообщение восстановлено.

Источник: Соцсети

В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет организацию авиасообщения с посёлком Светлогорск. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В апреле 2024 года было приостановлено авиасообщение с посёлком Светлогорск, допущены задержки выполнения рейсов воздушными судами по причине несоответствия требованиям безопасности полетов взлетно-посадочной полосы регионального аэродрома.

Оператору аэродрома внесено представление об устранении нарушения, обеспечен контроль за принятием необходимых мер.

На данный момент взлётно-посадочная полоса приведена в порядок, аэродромная техника работает. Транспортное сообщение восстановлено.

Деятельность оператора аэродрома взята на контроль транспортной прокуратурой.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске катер врезался в баржу. Двух человек удалось спасти, один пропал. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Прокуратура