В Челябинской области стали больше выдавать потребкредитов

Исследование данного рынка провело Национальное бюро кредитных историй, его аналитики изучили результаты марта 2024 года.
В первый месяц весны этого года жителям Челябинской области было выдано на руки 86,6 тыс. потребительских кредитов. За месяц показатель подрос на 16,1%. Таким образом среди российских регионов, которые лидируют в данном сегменте кредитования, Южный Урал занял восьмое место.
Из регионов Уральского федерального округа опережают челябинцев только Свердловская область, занявшая четвертое место рейтинга. Здесь было выдано в марте 114,1 тыс. потребкредитов (плюс 16,6%). Из уральцев в топ-30 также попали Ханты-Мансийский автономный округ — 53,1 тыс. кредитов (25 место), Тюменская область — 42,9 тыс. кредитов (26 место).