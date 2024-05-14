В Челябинской области стали больше выдавать потребкредитов

В первый месяц весны этого года жителям Челябинской области было выдано на руки 86,6 тыс. потребительских кредитов. За месяц показатель подрос на 16,1%. Таким образом среди российских регионов, которые лидируют в данном сегменте кредитования, Южный Урал занял восьмое место.