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Почему на Дону с 1 июля вырастут взносы на капитальный ремонт многоэтажек

Минимальный взнос на капремонт в многоквартирных домах Ростовской области будет проиндексирован до уровня потребительских цен и составит 14,08 рубля с квадратного метра. Ранее взнос составлял 12,61 рубля. Изменения вступят в силу с 1 июля.

Данная мера, по словам руководства донского Фонда капремонта МКД, позволит реализовать программу капитального ремонта на 2024 год в полном объеме.

Следует отметить, что в соседних регионах минимальный взнос ниже, чем в Ростовской области.

К примеру, в Волгоградской области за один квадратный метр общей площади помещения в месяц платят 8,02 рубля, в Астраханской области — 12 рублей в многоквартирном доме с лифтом и 10,5 рубля в доме без него.

В Краснодарском крае, где также на 1 июля запланирована индексация, взнос за один квадратный метр составит 9,47 рубля, а сейчас жители Кубани платят 6,95 рубля в месяц.

Необходимость повышения взноса врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева объясняет ростом цен на товары и услуги. Чтобы повысить привлекательность условий аукционов для подрядных организаций, размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту был пересмотрен с применением индекса роста потребительских цен.,