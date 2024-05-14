Жители Красноярска пожаловались в Роспотребнадзор на «Ёбидоёби»

По словам жителей Солнечного, мусорный контейнер, куда общепит выбрасывает отходы, находится под окнами жилого дома. Мусор вывозят редко, поэтому территория захламлена большими чёрными мешками. Помимо этого, от мусора исходит неприятный запах, привлекающий крыс и бродячих животных.