Жители Красноярска пожаловались в Роспотребнадзор на «Ёбидоёби»

Жители Красноярска пожаловались на службу доставки суши «Ёбидоёби». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.
По словам жителей Солнечного, мусорный контейнер, куда общепит выбрасывает отходы, находится под окнами жилого дома. Мусор вывозят редко, поэтому территория захламлена большими чёрными мешками. Помимо этого, от мусора исходит неприятный запах, привлекающий крыс и бродячих животных.
Роспотребнадзор объявил предостережение ИП Хлынову Е. А. о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства.
Напомним, что служба доставки уже не раз попадала в скандалы из-за своего названия. Верховный суд обязал организацию сменить название.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске аниме-магазин продавал товары с пошлыми надписями.