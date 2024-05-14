В суде банкротят ключевого дорожного подрядчика Свердловской области

Компания «УралДорТехнологии» известна как проектная и подрядная организация многих крупных дорожных объектов, в том числе участков ЕКАД и развязки на Объездной дороге на улице Луганской. В этом году УДТ получила муниципальные контракты на ремонт девяти дорог. В их числе участки по улицам Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческой (от Первомайской до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева) и другие.