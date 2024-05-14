В Казани стартует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров заявлял, что на форуме планируется поднять тему развития экспорта продукции халяль. Согласно его прогнозу, экспорт данной продукции из Татарстана в 2024-м может составить 16 млн долларов. Это на 4,5 млн долларов больше, чем в 2023 году.