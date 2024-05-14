В Казани стартует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Утром откроется окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Российской Федерации под руководством Генерального директора АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной.
В совещании примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, государственных институтов развития, общественных организаций и бизнес-сообщества.
Также состоятся министерские сессии, на которых обсудят развитие отраслей экономики, рассмотрят актуальные проблемы и примут совместные решения.
Днем в «Агропомпарке» начнет работать выставка Kazan Halal Market — ярмарка халяль-продукции, где будет представлено более 4,5 тыс. различных товаров со всего мира.
«Это место, где десятки стартующих брендов смогут заявить о себе. Площадка открыта для продажи продуктов питания, косметики, одежды, атрибутики, аксессуаров и товаров для дома», — рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров заявлял, что на форуме планируется поднять тему развития экспорта продукции халяль. Согласно его прогнозу, экспорт данной продукции из Татарстана в 2024-м может составить 16 млн долларов. Это на 4,5 млн долларов больше, чем в 2023 году.