Как запрет на продажу кредитов коллекторам повлияет на их работу в Казахстане

В то же время существуют банки и МФО, которые имеют собственные подразделения по работе с просроченными кредитами. Отметим, что на них не распространяется закон РК «О коллекторской деятельности». Но они могут обратиться к коллекторам за помощью и привлечь их в качестве специалистов по досудебному урегулированию задолженности.