Ремонт двух километров дороги на юге Башкирии обойдется в 37,3 млн рублей

Дорога имеет две полосы движения с общей шириной проезжей части 8,6 м. Исполнитель обязуется заменить дорожное покрытие, укрепить обочину, нанести разметку термопластиком и краской. Срок выполнения работ — с 15 мая по 15 июня 2025 года.