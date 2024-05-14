Ремонт двух километров дороги на юге Башкирии обойдется в 37,3 млн рублей

Дорога имеет две полосы движения с общей шириной проезжей части 8,6 м. Исполнитель обязуется заменить дорожное покрытие, укрепить обочину, нанести разметку термопластиком и краской. Срок выполнения работ — с 15 мая по 15 июня 2025 года.
Гарантийный срок эксплуатации дорожного основания после ремонта — шесть лет, верхнего слоя дорожного покрытия — семь лет.
ООО «Мета-трейд» принадлежит Валерию Кузнецову. Компания зарегистрирована в 2018 году. С УДХ РБ общество заключило три контракта на 124,2 млн руб. В 2023 году выручка компании составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 7,8 млн руб.