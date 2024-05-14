Дефицит специалистов: что происходит на рынке труда в Казахстане

Одной из главных причин дефицита являются демографические факторы, в первую очередь старение населения, — считают эксперты. В развитых странах (США, Канада, Италия, Германия, Япония, Австралия, Великобритания и Франция) поколение бэби-бумеров состарилось и уходит на пенсию.
Пенсионеры и мигранты
Директор по глобальной политике занятости и специальным инициативам Торговой палаты США Стефани Фергюсон назвала проблему кадрового дефицита беспрецедентной. По данным ведомства, к концу 2023 года в стране было открыто 9,6 млн вакансий, в то время как суммарное число безработных оценивалось в 6,4 миллиона человек.
«Даже если все безработные в одночасье захотели бы найти новое место труда, в США все равно оставались бы незакрытыми 3,2 миллиона вакансий».
Многие страны Запада стали делать ставку на мигрантов. Однако и они не могут восполнить кадровый голод, к тому же большинство мигрантов не обладают должной квалификацией. Усугубляет положение дел и постоянное развитие технологий и автоматизация во всех отраслях производства — это еще больше усиливает спрос на высококвалифицированные кадры. Поэтому сильнее всего проблема ощущается в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, наука, технологии, особенно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инженерия и математика.
Похмелье от «нефтяной иглы»
В Казахстане нехватка специалистов имеет свои особенности. Если взглянуть на сегодняшний отчет Бюро по статистике, то цифры вроде бы вполне благоприятные.
В различных сферах экономики Казахстана в I квартале 2024 года заняты 9,2 млн человек, из них по найму работает 7 млн человек (76,2% от общего числа занятых в экономике). Самозанятых у нас — 2,2 млн человек (23,8% от общего числа занятых в экономике).
По сравнению с 1 кварталом 2023 года общая занятость выросла на 134,6 тыс. человек, в основном за счет наемных работников.
При этом уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил всего 4,7%, а доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 7%.
Мы видим, что спрос на трудовые ресурсы в Казахстане есть, но это спрос на низко- и среднеквалифицированных работников, — утверждает сотрудник рекрутингового агентства Алмас Жекешев.
«Посмотрите на апрельские вакансии на Электронной бирже труда Enbek. Самые востребованные сегодня — это водители, воспитатели и охранники. За месяц было выложено больше 90 тысяч вакансий, и, в основном, спрос приходился на работников со средней квалификацией».
Другая проблема, по мнению специалиста состоит в том, что рынок труда в РК просто пересыщен молодыми выпускниками вузов по специальности «менеджер», «юрист» и «экономист». Вместо них нужны IT-шники, инженеры, геологи, агрономы.
Наконец, есть еще одна причина перекосов на трудовом рынке. Это стремительная урбанизация.
«Вся бизнес-активность в стране сосредоточена в крупных городах. Из них доминируют Алматы и Астана — они забирают до двух третей качественных специалистов».
Что говорит Минтруда?
В Концепции развития рынка труда на 2024−2029 годы, подготовленной Министерством труда и социальной защиты населения РК, об этих и других проблемах знают. В документе перечислено множество нерешенных вопросов, тормозящих развитие трудовых ресурсов. Это:
- низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов;
- несоответствие квалификации и навыков работников требованиям рынка труда, а также недостаточное развитие системы профессионального образования и обучения;
- высокая доля неформальной занятости, особенно в сельской местности, а также низкий уровень защиты прав и интересов работников;
- неравенство по доступу к рабочим местам и доходам между различными группами населения, такими как женщины, молодежь, люди с инвалидностью, этнические меньшинства и др.
Авторы концепции выделили и еще одну серьезнейшую проблему. Она касается поколения отечественных бэби-бумеров и региональных особенностей.
«Региональные диспропорции распределения рабочей силы на рынке труда Казахстана будут усиливаться с преобладанием населения в трудо-избыточных южных регионах и сокращением в трудодефицитных в северном, восточном и центральном регионах страны. Южные регионы при большой плотности населения будут сохранять низкий уровень ВРП и низкую производительность труда».
Какие есть предложения?
В концепции Минтруда есть несколько предложений, призванных исправить положение дел. Это меры:
- по повышению качества ТиПО;
- по развитию национальной системы квалификаций;
- по стимулированию предприятий для повышения компетенции своих работников;
- по развитию онлайн-обучения;
- по переформатированию работы центров занятости населения;
- созданию цифровой экосистемы рынка труда и так далее.
Но главной новацией должно стать появление такого понятия как «Качественное рабочее место». В соответствии с концепцией, основными характеристиками качественного рабочего места являются:
- стабильная занятость (не менее шести месяцев в год);
- достойный уровень оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе);
- безопасные условия труда;
- возможности для профессионального развития и карьерного роста;
- обеспечение трудовых прав и социальной защиты.
Реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости. В экономике страны к 2029 году планируется обеспечить 3,8 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости. Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианные, будет увеличиваться в среднем на более чем 280 тысяч, — пояснили в МТСЗН РК.