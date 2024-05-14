Дефицит специалистов: что происходит на рынке труда в Казахстане

Многие страны Запада стали делать ставку на мигрантов. Однако и они не могут восполнить кадровый голод, к тому же большинство мигрантов не обладают должной квалификацией. Усугубляет положение дел и постоянное развитие технологий и автоматизация во всех отраслях производства — это еще больше усиливает спрос на высококвалифицированные кадры. Поэтому сильнее всего проблема ощущается в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, наука, технологии, особенно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инженерия и математика.