Владивосток и город Расон КНДР вновь свяжет пассажирское железнодорожное сообщение

Соответствующий вопрос обсудили Губернатор региона Олег Кожемяко и Председатель Народного комитета Расона КНДР Син Чхан Ир.
В начале встречи глава региона поприветствовал делегацию из КНДР на приморской земле.
Присутствующие уделили большое внимание обменам в гуманитарных сферах, в частности туризме. Интерес российских путешественников к КНДР только растет. С февраля по май этого года Пхеньян и Вонсан посетили более 400 жителей РФ. В связи с этим глава региона предложил делегации из Расона провести презентацию туристского потенциала своего города в рамках очередного Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке.
«Это нужно для того, чтобы жители не только Приморского края, но и других регионов, которые будут на форуме, могли познакомиться с туристским потенциалом вашего города», — подчеркнул Олег Кожемяко.
«У нас стало хорошей традицией проводить спортивные игры, где участвуют корейские спортсмены, проводить совместные сборы. Думаю, это направление нужно расширять. Хочу пригласить команду студентов из Расона на наши международные молодежные студенческие игры, которые пройдут с 18 по 23 июля во Владивостоке», — заявил Олег Кожемяко.
Речь шла также о том, чтобы организовать обмен школьниками Приморского края и города Расон, выступления детских творческих коллективов, отмечает пресс-служба регионального правительства.