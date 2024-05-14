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Владивосток и город Расон КНДР вновь свяжет пассажирское железнодорожное сообщение

Пассажирское железнодорожное сообщение возобновят между столицей российского Дальнего Востока и Приморского края — городом Владивостоком и особым городом Расон Корейской Народной Демократической Республики.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Соответствующий вопрос обсудили Губернатор региона Олег Кожемяко и Председатель Народного комитета Расона КНДР Син Чхан Ир.

В начале встречи глава региона поприветствовал делегацию из КНДР на приморской земле.

Присутствующие уделили большое внимание обменам в гуманитарных сферах, в частности туризме. Интерес российских путешественников к КНДР только растет. С февраля по май этого года Пхеньян и Вонсан посетили более 400 жителей РФ. В связи с этим глава региона предложил делегации из Расона провести презентацию туристского потенциала своего города в рамках очередного Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке.

«Это нужно для того, чтобы жители не только Приморского края, но и других регионов, которые будут на форуме, могли познакомиться с туристским потенциалом вашего города», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Он также предложил проводить для спортивных команд обеих стран совместные сборы, тренировки, дружеские матчи и спортивные фестивали, пригласил спортсменов из города Расон принять участие в первых международных молодежных студенческих летних играх в Приморье.

«У нас стало хорошей традицией проводить спортивные игры, где участвуют корейские спортсмены, проводить совместные сборы. Думаю, это направление нужно расширять. Хочу пригласить команду студентов из Расона на наши международные молодежные студенческие игры, которые пройдут с 18 по 23 июля во Владивостоке», — заявил Олег Кожемяко.

Речь шла также о том, чтобы организовать обмен школьниками Приморского края и города Расон, выступления детских творческих коллективов, отмечает пресс-служба регионального правительства.