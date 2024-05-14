Владивосток и город Расон КНДР вновь свяжет пассажирское железнодорожное сообщение

Присутствующие уделили большое внимание обменам в гуманитарных сферах, в частности туризме. Интерес российских путешественников к КНДР только растет. С февраля по май этого года Пхеньян и Вонсан посетили более 400 жителей РФ. В связи с этим глава региона предложил делегации из Расона провести презентацию туристского потенциала своего города в рамках очередного Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке.