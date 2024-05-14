Пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос на 16%

За четыре месяца 2024 года пассажиропоток составил около 1,2 млн человек (+ 19%), сообщает пресс-служба авиапредприятия. При этом рост числа пассажиров зарубежных рейсов составил 34% к показателям четырех месяцев 2023 года (225,1 тыс. человек).