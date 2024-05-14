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Пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос на 16%

По итогам апреля аэропорт Красноярск обслужил 311,3 тыс. человек (16% к аналогичному периоду 2023 года).

Источник: Freepik

За четыре месяца 2024 года пассажиропоток составил около 1,2 млн человек (+ 19%), сообщает пресс-служба авиапредприятия. При этом рост числа пассажиров зарубежных рейсов составил 34% к показателям четырех месяцев 2023 года (225,1 тыс. человек).

Самыми популярными направлениями в апреле из Красноярска стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Иркутск, Норильск, Сочи и Пхукет. Основными авиаперевозчиками на линиях из Красноярска являются «Аэрофлот» (55,8 тыс. пассажиров в апреле) и «Россия» (93,2 тыс.). S7 перевезла ха апрели на линиях из Красноярска 27,2 тыс. человек, Utair — 26,3 тыс., «КрасАвиа» — 21 тыс., NordStar — 20,5 тыс.

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла авиационный хаб в аэропорту Красноярска в мае 2021 года.