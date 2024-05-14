Курс тенге на 14 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть повышались на торгах в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст составила 83,33 доллара за баррель, что на 0,54 доллара (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,79 доллара (1,01%), до 79,05 доллара за баррель.
Металлы: на 20:34 аст цена июньских фьючерсов на золото росла на 19,15 долларов или на 0,82% — до 2 342,15 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро понижалась на 0,2% — до 28,5 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала investing.com, на 20:42 аст bitcoin торговался по 63 035,8 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,7%, а ее капитализация составила 1,24 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 957,8 долларов, повысившись в цене на 1%. Капитализация этой криптовалюты составила 354,92 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,24 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 14 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 мая.
1 австралийский доллар 291,36 тенге.
1 азербайджанский манат 260,13 тенге.
10 армянский драм 11,39 тенге.
1 белорусский рубль 135 тенге.
1 бразильский реал 85,52 тенге.
10 венгерских форинтов 12,29 тенге.
1 гонконгский доллар 56,44 тенге.
1 грузинский лари 166,38 тенге.
1 датская крона 63,72 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,05 тенге.
1 доллар США 440,92 тенге.
1 евро 475,36 тенге.
1 индийская рупия 5,28 тенге.
1000 иранский риал 10,5 тенге.
1 канадский доллар 322,36 тенге.
1 китайский юань 60,95 тенге.
1 кувейтский динар 1434,68 тенге.
1 кыргызский сом 4,99 тенге.
1 малазийский ринггит 93,28 тенге.
1 мексиканский песо 26,35 тенге.
1 молдавский лей 25,01 тенге.
1 норвежская крона 40,67 тенге.
1 польский злотый 110,99 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 117,57 тенге.
1 российский рубль 4,82 тенге.
1 СДР 582,37 тенге.
1 сингапурский доллар 325,75 тенге.
1 таджикский сомони 40,53 тенге.
1 тайский бат 11,99 тенге.
1 турецкая лира 13,69 тенге.
100 узбекских сумов 3,47 тенге.
1 украинская гривна 11,13 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 552,52 тенге.
1 чешская крона 19,7 тенге.
1 шведская крона 40,6 тенге.
1 швейцарский франк 486,29 тенге.
1 южноафриканский ранд 24 тенге.
100 южнокорейских вон 32,24 тенге.
1 японская иена 2,83 тенге.