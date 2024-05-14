Курс тенге на 14 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть повышались на торгах в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст составила 83,33 доллара за баррель, что на 0,54 доллара (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,79 доллара (1,01%), до 79,05 доллара за баррель.