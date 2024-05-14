Как бизнес Казахстана участвует в развитии страны

Азербайджан и Казахстан успешно развивают двухсторонние отношения по многим сферам. Казахстан — один из главных партнеров Азербайджана в тюркском мире, пишет издание «Позиция». В статье отмечается, что Казахстан стал одним из первых иностранных государств, которые приняли деятельное участие в восстановление Карабаха после его воссоединения с Азербайджаном. Вместе с тем отмечается, что Казахстан остается одной из самых развитых стран в тюркском мире, а потому его положительный опыт в экономике может быть полезен всем странам партнерам. В качестве примера приводится банковский сектор нашей страны.
"Важный элемент этой активности — деятельность Halyk Bank, крупнейшего финансового института в Казахстане, акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 2006 года. Это подчеркивает значимость Казахстана, как крупного финансового игрока не только на внутреннем, но и на международном рынке. Этот фактор вносит вклад в международное присутствие и инвестиционную привлекательность страны. Тот факт, что в числе топ-10 крупнейших налогоплательщиков Казахстана в 2023 году был частный Halyk Bank, наряду с предприятиями нефтегазового сектора, добычи и обработки металлов, а также производства табачной продукции, подчеркивает важную роль финансового сектора в экономическом развитии Казахстана, — говорится в статье.
Указали и на то, что Halyk Bank вошел в синдикат с сингапурским ING Bank, китайским Bank of China и государственным Банком Развития Казахстана, которые вместе прокредитуют проект завода по выпуску кальцинированной соды.
Относительно розничного сегмента отметили успешную цифровизацию. Банки предлагают услуги, которые уже почти не требуют наличия физических офисов — весь пользовательский опыт от регистрации в качестве клиента до инвестиций на фондовом рынке и торговли осуществляется в онлайн-режиме. Опытом Казахстана интересуются и страны Европейского Союза.
Издание «Позиция» отмечает, что Halyk Bank не только продолжает активно развивать собственные цифровые сервисы, но и преуспевает в интеграции государственных услуг и предоставлении выгодных условий по инвестициям и страхованию, став лидером в этих аспектах, а также более низким межбанковским комиссиям. В 2024 году лидером среди мобильных банков для бизнеса было признано приложение Onlinebank от Halyk Bank по результатам исследования «Business mobile banking 2024».
В цифровизации наступательно двигается и довольно молодой игрок банковского сектора Freedom Bank, который в прошлом году запустил цифровое кредитование для МСБ по льготной ставке. Цифровой бизнес-кредит Freedom Bank от «обычного» кредита отличает скорость выдачи, который можно получить за 24 часа.
Вместе с тем, эксперт Геополитического центра Азербайджана Надир Шафиев отмечает, что крупные предприятия влияют на общее экономическое развитие страны и ее макроэкономические показатели. Это стало показательно на примере восстановления регионов Казахстана после паводков. Сразу же откликнулись представители крупного бизнеса — главный акционер Forte Bank Булат Утемуратов, один из основных акционеров Halyk Bank Тимур Кулибаев, мажоритарный владелей Jusan Bank Галимжан Есенов, владелец Freedom Bank Тимур Турлов и другие. Таир Джафарли подчеркивает, что любая страна с рыночной экономикой развивается не только на основе государственного капитала, но и предпринимательства. Например, Тимур Кулибаев за последние годы вложил в социальные инициативы и благотворительные проекты более чем 260 млн долларов, включая систему образования, культуру, спорт и предоставление жилья нуждающимся казахстанцам.
«В таком объеме благотворительную помощь не оказывал ни один крупный предприниматель в Центральной Азии. Из свежих примеров можно назвать участие Тимура Кулибаева в восстановлении регионов после паводков — он выделил на это из личных средств почти 70 млн долларов и был в числе первых откликнувшихся на призыв казахстанского лидера предпринимателей. Это можно отметить и про крупных акционеров других банков Тимуре Турлове, Булате Утемуратове, Вячеславе Киме», — пишет издание.