Как бизнес Казахстана участвует в развитии страны

"Важный элемент этой активности — деятельность Halyk Bank, крупнейшего финансового института в Казахстане, акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 2006 года. Это подчеркивает значимость Казахстана, как крупного финансового игрока не только на внутреннем, но и на международном рынке. Этот фактор вносит вклад в международное присутствие и инвестиционную привлекательность страны. Тот факт, что в числе топ-10 крупнейших налогоплательщиков Казахстана в 2023 году был частный Halyk Bank, наряду с предприятиями нефтегазового сектора, добычи и обработки металлов, а также производства табачной продукции, подчеркивает важную роль финансового сектора в экономическом развитии Казахстана, — говорится в статье.