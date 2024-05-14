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«Роскосмос» допустил продление эксплуатации МКС после 2028 года

Россия будет использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2028 года, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Он допустил, что возможно продление эксплуатации МКС и после этого срока.

Источник: РИА "Новости"

«Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть», — сказал «РИА Новости» Крикалев.

Международные партнеры по МКС продлили эксплуатацию станции до 2030 года, правительство России — до 2028 года. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в 2022 году говорил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, но в госкорпорации решили не спешить. Борисов обещал, что российский аналог МКС построят к 2032 году.

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