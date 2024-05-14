«Роскосмос» допустил продление эксплуатации МКС после 2028 года

«Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть», — сказал «РИА Новости» Крикалев.
Международные партнеры по МКС продлили эксплуатацию станции до 2030 года, правительство России — до 2028 года. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в 2022 году говорил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, но в госкорпорации решили не спешить. Борисов обещал, что российский аналог МКС построят к 2032 году.