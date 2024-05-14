В Калининградской области в 20 раз увеличат плантацию перцев. Объёмы продукции планирует нарастить фермерский экодвор «Русские перцы». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал руководитель КФХ Александр Баков.
Ферма располагается в посёлке Моршанское Гурьевского округа. В 2024 году предприятие увеличило территорию под выращивание перцев. Высаживать овощи на новой земле планируют в 2025 году.
«В этом году мы увеличили плантацию, но не объёмы высадки. Высаживаем те объёмы, которые выращивали раньше. Плантация увеличилась почти в 20 раз», — рассказал Баков. Предприниматель также отметил, что весь урожай реализуют в регионе.
В 2023 году стало известно, что на ферме в Моршанском планируют выращивать перцы в промышленных масштабах. Там также производят помидоры, огурцы, баклажаны и зелень. В год предприятие собирает 50−70 тонн овощей.