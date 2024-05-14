В Калининградской области в 20 раз увеличат плантацию перцев

«В этом году мы увеличили плантацию, но не объёмы высадки. Высаживаем те объёмы, которые выращивали раньше. Плантация увеличилась почти в 20 раз», — рассказал Баков. Предприниматель также отметил, что весь урожай реализуют в регионе.