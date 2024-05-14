В Ростове за «Золотым Вавилоном» фирма экс-депутата построит многоэтажки

В Ростове специализированный застройщик «Зенит-Девелопмент» скорректирует проект планировки 10,6 гектара в Левенцовке. Соответствующее постановление о разрешении подготовить изменения в документацию, утвержденную еще пять лет назад, подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. На корректировки застройщику дали год.
В октябре 2023 года фирма «Зенит-Девелопмент» получила землю в Левенцовке в аренду без проведения торгов под масштабный инвестиционный проект. В распоряжении губернатора говорилось о планах построить в Левенцовке 10 многоквартирных домов, объекты обслуживания, подземные автостоянки на 1,5 тысячи мест.
СЗ «Зенит-Девелопмент» принадлежит бывшему депутату донского Законодательного собрания Евгению Дегтяреву и Елене Николаевой, учредителю кубанских фирм-застройщиков («Екатеринодаринвест-Строй», «Доннефтестрой-Театральный»). По итогам 2021 года Дегтярев был самым богатым депутатом регионального парламента: его доход тогда составил 147 миллионов рублей. Совокупная выручка компаний, которыми руководит Елена Николаева, в 2023 году дошла до 1,6 миллиарда рублей.