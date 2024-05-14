В Ростове за «Золотым Вавилоном» фирма экс-депутата построит многоэтажки

В Ростове специализированный застройщик «Зенит-Девелопмент» скорректирует проект планировки 10,6 гектара в Левенцовке. Соответствующее постановление о разрешении подготовить изменения в документацию, утвержденную еще пять лет назад, подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. На корректировки застройщику дали год.