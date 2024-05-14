В Свердловской области на 33% выросла предлагаемая зарплата

По росту средних зарплат на первом месте оказалась сфера транспорта и логистики: работникам предлагают в среднем 80 450 рублей, что на 54% больше, чем в апреле 2023 года. В пятерку сфер, где работодатели подняли зарплаты больше всего, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (+52%, 65 400 рублей), «Рабочий персонал» (+43%, 72 600 рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (+42%, 70 600 рублей) и «Строительство, недвижимость» (+41%, 75 175 рублей).