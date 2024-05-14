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В Свердловской области на 33% выросла предлагаемая зарплата

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая, УралПолит.Ru. В регионе средняя предлагаемая зарплата по итогам апреля этого года составила 60 тысяч рублей. Это на 33% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Источник: Reuters

По росту средних зарплат на первом месте оказалась сфера транспорта и логистики: работникам предлагают в среднем 80 450 рублей, что на 54% больше, чем в апреле 2023 года. В пятерку сфер, где работодатели подняли зарплаты больше всего, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (+52%, 65 400 рублей), «Рабочий персонал» (+43%, 72 600 рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (+42%, 70 600 рублей) и «Строительство, недвижимость» (+41%, 75 175 рублей).

Кроме того, по итогам апреля наибольшие зарплаты предложили в сфере «Высший и средний менеджмент» (115 200 рублей). Также в пятерку вошли «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (97 000 рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (80 450 рублей), «Автомобильный бизнес» (80 100 рублей) и «Сельское хозяйство» (79 700 рублей).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в апреле этого года было размещено 60,4 тысячи вакансий. Это превышает показатель прошлого года на 39%.