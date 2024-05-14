Опасный сорняк нашли на полях в Ростовской области

Сорняковое растение эгилопс цилиндрический обнаружили на территории донского региона. Об этом сообщили в региональном подразделении «Россельхозцентра».
Сорняк был найден во время фитосанитарного обследования посевов озимых зерновых колосовых культур. Трава относится к карантинным растениям в основных странах-импортёрах России.
Надзорное ведомство советует проводить борьбу с сорняком, поскольку он распространяется на посевах, из-за чего впоследствии пшеницу отделить непросто.
Специалисты дали рекомендации фермерам обработать посевы гербицидами в случае, если численность сорняка переходит через критическую отметку.
Известно, что сорняк также используется как пастбищный корм скота, может идти на сено.