Бизнесмены Приангарья и Алжира ведут переговоры насчет сотрудничества

В Иркутск прибыли бизнесмены из Алжира для участия в реверсной бизнес-миссии, организованной правительством региона и центром «Мой Бизнес» в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», которые инициированы президентом РФ Владимиром Путиным. В число иностранных делегатов вошли четыре компании — представители пищевой промышленности, полиграфии и упаковки, агропромышленного комплекса, производители медицинского оборудования, металлургии и других. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство области.
Деловая программа предусматривает проведение переговоров с алжирскими компаниями, которые заинтересованы в импорте товаров из Иркутской области. Во время переговоров обсудят возможности экспорта в Алжирскую Народную Республику продукции из региона, а также подписания новых экспортных контрактов.
«Несмотря на небольшую долю внешнеторговых операций Иркутской области и Алжира, мы видим потенциал развития торгово-экономических связей. Готовы предложить коллегам, например, качественные изделия из древесины и металлов родом из Приангарья, химическую продукцию, а также продукты питания и сельскохозяйственное сырье. Это только первая встреча, рассчитываем, что со временем это знакомство перерастет в постоянные деловые отношения», — отметила замминистра экономического развития и промышленности области Светлана Васильева.
В мероприятии участвуют около 30 региональных компаний из самых разных сфер: пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства, переработки отходов, производства упаковочной и лекарственной продукции.
Центр «Мой бизнес» проводит уже третью бизнес-миссию в 2024 году. Ранее состоялись встречи предпринимателей Иркутской области с деловыми кругами Республики Беларусь и Монголии. В рамках форума партнеров, который пройдет