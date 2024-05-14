Бизнесмены Приангарья и Алжира ведут переговоры насчет сотрудничества

В Иркутск прибыли бизнесмены из Алжира для участия в реверсной бизнес-миссии, организованной правительством региона и центром «Мой Бизнес» в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», которые инициированы президентом РФ Владимиром Путиным. В число иностранных делегатов вошли четыре компании — представители пищевой промышленности, полиграфии и упаковки, агропромышленного комплекса, производители медицинского оборудования, металлургии и других. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство области.