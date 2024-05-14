Хабаровскую ТЭЦ-2 ждёт полная газификация

Напомним, что с 13 мая, в Хабаровске стартовал первый этап плановых гидравлических испытаний на тепловых сетях. В столице региона сейчас нет горячей воды у потребителей в зоне обслуживания ТЭЦ-3 — ограничения будут действовать до 17 мая включительно. С 27 по 29 мая пройдут гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2. Подробнее с графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.