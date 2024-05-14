Хабаровскую ТЭЦ-2 ждёт полная газификация

Энергетики хабаровской ТЭЦ-2 приступили к работам по переводу последнего водогрейного котла станции с мазута на газ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», установка является резервной. На сегодняшний день котёл № 3 является последним на ТЭЦ-2, работающим не на голубом топливе — остальные были переведены на газ ранее.
По информации пресс-службы АО «ДГК», в этом году котёл капитально отремонтируют, заменят порядка 50 тонн металлоконструкций. На 2025 год запланированы установка четырёх горелок, газового оборудования, и обустройство новых воздуховодов. Также, в настоящее время началась подготовка к капремонту 150-метровой дымовой трубы ТЭЦ-2. Общая стоимость работ на этот год составляет 204 миллиона рублей.
— С каждым годом тепловая нагрузка на ТЭЦ-2 продолжает увеличиваться из-за растущего количества потребителей. С переводом резервного котла с мазута на газ у нас появится возможность более эффективно использовать наше оборудование. Это повысит надежность станции в период пиковых морозов и равномерно распределит нагрузку с действующих котлов, — рассказал начальник отдела подготовки и проведения ремонтов ХТЭЦ-2 Андрей Тирский.
Напомним, что с 13 мая, в Хабаровске стартовал первый этап плановых гидравлических испытаний на тепловых сетях. В столице региона сейчас нет горячей воды у потребителей в зоне обслуживания ТЭЦ-3 — ограничения будут действовать до 17 мая включительно. С 27 по 29 мая пройдут гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2. Подробнее с графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.