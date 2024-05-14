В Пермском крае бизнесменов оштрафовали за «Барбоскиных» и «Машу и Медведя»

Бизнесмены из Пермского края оштрафованы за «Барбоскиных» и «Машу и Медведя», сообщает ГУФССП региона.
По данным ведомства, представители ООО «Маша и Медведь» приобрели детскую игру, на которой были изображены товарные знаки компании. Арбитражный суд Пермского края назначил предпринимателю штраф в размере 180 тысяч рублей.
Ещё один инцидент произошёл в другой части Прикамья с игрушками по мультсериалу «Барбоскины». ООО «Студия анимационного кино “Мельница”» взыскали с продавца фигурок героев сериала 93 тысячи рублей.
Судебным приставам ГУФССП по Пермскому краю удалось полностью взыскать с должников назначенные штрафы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом нарушении прав на интеллектуальную собственность. Предприниматель из Пермского края был оштрафован за продажу товаров с рисунками из корейского мультсериала «Робокар Поли».