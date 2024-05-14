В Хабаровске ведется активная борьба с незаконной рекламой

В Краснофлотском районе с начала этого года было демонтировано 716 незаконных объявлений и рекламных щитов, размещенных на деревьях, осветительных столбах, дорожных ограждениях и других объектах на улицах Жилая, Полярная, Руднева, Тихоокеанская, Воронежское шоссе, Даниловского, Стрельникова, Уборевича, Трехгорная, Краснофлотская и других.