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В Хабаровске ведется активная борьба с незаконной рекламой

Специалисты Хабаровского края демонтируют незаконные рекламные щиты.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске активизировались усилия по борьбе с незаконной рекламой, сообщает пресс-служба администрации города.

В краевом центре регулярно проводятся рейды, направленные на устранение несанкционированных рекламных объявлений.

«Мы обращаемся к жителям нашего города с просьбой не допускать подобных нарушений. Вместе мы сделаем наш город чище и красивее», — сообщают в управлении Краснофлотским районом.

В Краснофлотском районе с начала этого года было демонтировано 716 незаконных объявлений и рекламных щитов, размещенных на деревьях, осветительных столбах, дорожных ограждениях и других объектах на улицах Жилая, Полярная, Руднева, Тихоокеанская, Воронежское шоссе, Даниловского, Стрельникова, Уборевича, Трехгорная, Краснофлотская и других.

По статье 37.1 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях за размещение несанкционированной рекламы предусмотрено административное наказание, сообщает пресс-служба администрации города.