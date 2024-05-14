В Хабаровске ведется активная борьба с незаконной рекламой

В Хабаровске активизировались усилия по борьбе с незаконной рекламой, сообщает пресс-служба администрации города.
В краевом центре регулярно проводятся рейды, направленные на устранение несанкционированных рекламных объявлений.
«Мы обращаемся к жителям нашего города с просьбой не допускать подобных нарушений. Вместе мы сделаем наш город чище и красивее», — сообщают в управлении Краснофлотским районом.
В Краснофлотском районе с начала этого года было демонтировано 716 незаконных объявлений и рекламных щитов, размещенных на деревьях, осветительных столбах, дорожных ограждениях и других объектах на улицах Жилая, Полярная, Руднева, Тихоокеанская, Воронежское шоссе, Даниловского, Стрельникова, Уборевича, Трехгорная, Краснофлотская и других.
По статье 37.1 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях за размещение несанкционированной рекламы предусмотрено административное наказание, сообщает пресс-служба администрации города.