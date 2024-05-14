Пермь входит в тройку городов-миллионников по росту цен на аренду «однушек»

В Перми зафиксирован значительный рост средней стоимости аренды однокомнатных квартир. По оценкам экспертов федеральной компании «Этажи», среди городов-миллионников России Пермь заняла третье место. За год цена на аренду «однушки» в краевой столице выросла на 38,4%. Результатами исследования поделились «Известия».
Самый высокий рост показал Красноярск. Там стоимость аренды однокомнатных квартир за год увеличилась на 54%. На втором месте Челябинск с ростом 48,7%. Самый минимальный рост отмечен в Воронеже — 15%. В среднем по стране цена аренды выросла на 32%.
Аналитики считают, что такая динамика ставок аренды связана с длящимся четыре года дефицитом бюджетных вариантов квартир и снижением доступности ипотеки. Кроме того, в большинстве крупных городов России объем предложения на рынке аренды жилья не успел восстановиться после высокого спроса во втором полугодии прошлого года.