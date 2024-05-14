Пермь входит в тройку городов-миллионников по росту цен на аренду «однушек»

Аналитики считают, что такая динамика ставок аренды связана с длящимся четыре года дефицитом бюджетных вариантов квартир и снижением доступности ипотеки. Кроме того, в большинстве крупных городов России объем предложения на рынке аренды жилья не успел восстановиться после высокого спроса во втором полугодии прошлого года.