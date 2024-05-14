Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Волгограде

Больше всего в последний месяц весны волгоградские работодатели готовы платить начальнику участка дорожного строительства. Соискатель на эту должность может претендовать на зарплату от 200 тыс. рублей.
На втором месте оказалось предложение работы для врача хирурга-флеболога. В клинике лазерной хирургии готовы платить будущему сотруднику от 150 тыс. рублей.
Замкнула тройку вакансия менеджера по продаже стройматериалов. Кандидат может рассчитывать на зарплату до 150 тыс. рублей, премии и ГСМ.
Также в пятерку попали вакансии водителя категории «Е» в крупнейшей розничной сети и предложение для директора производственного предприятия с опытом работы от 3 лет. Им готовы платить от 144 и от 120 тыс. рублей соответственно.